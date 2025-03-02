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الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ندوة توعوية حول مخاطر الزواج المبكر بإدارة الساحل التعليمية

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة
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نظمت مدرسة القاهرة للنسيج، التابعة لإدارة الساحل التعليمية، اليوم ندوة توعوية بالتعاون مع المنطقة الطبية بالساحل.

أقيمت الندوة تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أنور إبراهيم، مدير عام الإدارة، وبإشراف  أسامة راضي، مدير إدارة الخدمات، والأستاذ خالد الشاهد، مدير أمن الإدارة، وهناء عزت، رئيس التنمية المستدامة بالإدارة

 تناولت الندوة موضوع الزواج المبكر، موضحةً أسبابه وتأثيراته السلبية على الفتيات والمجتمع، كما استعرضت المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية التي تترتب عليه، وأهمية التوعية لحماية الأجيال القادمة من هذه الظاهرة.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والمناقشات حول القضية، ما يعكس وعي الطلاب والطالبات بأهمية هذا الموضوع. 

وفي ختام الفعالية، تم توجيه شكر خاص إلى  مديرة المدرسة، على دعمها وتسهيلها لإقامة هذه الندوة الهادفة التي تساهم في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.

ادارة الساحل التعليمية التنمية المستدامة الزواج المبكر الوعي المجتمعى