جواد ظريف يستقيل من منصبه مساعدًا للرئيس الإيراني

أفادت وكالة أنباء "فارس"، عن استقالة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من منصبه.

وسبق وأن استقال ظريف بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ثم تراجع عن قراره حينها.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنّه كان يعتقد أنّ الحوار سيكون الخيار الافضل، "لكن بعد رفض المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية سنلتزم بتوجيهاته".

ولفت إلى "أننا في حالة حرب شاملة مع العدو ويجب أن نستعد لذلك بدلًا من إلقاء اللوم على بعضنا البعض"، معتبرًا أنّ "العدو يضيق الحصار والعقوبات علينا ولدينا برامج للخروج من هذا الوضع".