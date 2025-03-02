إحالة أوراق عامل للمفتي لاتهامه بقتل والدته بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بقتل والدته بسلاح أبيض "مطواة"، وأداة "عصى خشبيه" وانهال عليها ضربا حتى فارقت الحياة، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد س ع س" 44 سنة عاطل، في القضية رقم 12910 لسنة 2024 قسم اول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2994 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 17 / 7 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة قتل والدته المجني عليها صنعه عبد العزيز محمد موسي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على تعذيبها حتي الموت إثر خلف سابق بينهما.

وأوضح أمر الإحالة أنه أعد سلاح أبيض "مطواة"، وأداة "عصي خشبيه" وانهال عليها ضربا الفتره قاربت العشر ساعات - فتاره بالعصا وتاره بالسكين غير عابئ بكبر سنها ووهن جسدها عالما بشدة تلك الضربات وأثرها المباشر في إحداث وفاتها مرتضياً نتيجتها رافضاً إسعافها قاطعا كل سبل نجدتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحها، وسرق المبلغ المالي المبين قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

وأشار أمر الإحالة أنه احتجز المجني عليها بدون امر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعذبها بالتعذيبات البدينة والتي أودت بحياتها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين"، و"عصي خشبية" مما تستخدم في الاعتداء الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.