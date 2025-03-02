فولهام يقصي مانشستر يونايتد ويبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فولهام انتصارًا تاريخيًا على مانشستر يونايتد، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وذلك ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا الفوز، يواصل فولهام مشواره في البطولة، بينما يودع مانشستر يونايتد المسابقة بخيبة أمل كبيرة.

دخل فولهام المباراة بثقة كبيرة، ونجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 45+1 عن طريق كالفين أوجيلومبا، الذي استغل تمريرة حاسمة من رودريجو مونيز ليسجل هدفًا منح الضيوف التفوق مع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، كثّف مانشستر يونايتد ضغطه ونجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة 71، بعد أن أرسل ديوجو دالوت تمريرة رائعة إلى برونو فيرنانديز الذي لم يتردد في وضع الكرة داخل الشباك، ليعيد الأمل للشياطين الحمر.

ركلات الترجيح تحسم المواجهة

بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت إثارة كبيرة، حيث تفوق فولهام بنتيجة 4-3، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب مانشستر يونايتد.

فولهام يواصل مغامرته في البطولة ويتأهل إلى الدور ربع النهائي، وسط أداء مميز يعكس قوته في المنافسات المحلية.

مانشستر يونايتد يودع البطولة بشكل مخيب للآمال، مما يزيد من الضغوط على المدرب إريك تين هاغ الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب تذبذب أداء الفريق.