الوادي الجديد.. استعدادات مكثفة للامتحانات وخطة متكاملة للأنشطة الرمضانية

ترأس سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا بحضور الأستاذ سمير طاهر، مدير عام التعليم العام، إلى جانب إدارات الموهوبين والتعلم الذكي، والاتصال السياسي، والأمن، والعلاقات العامة، وموجهي العموم والأوائل بقطاع التعليم بالمحافظة.

استهل سامي فضل اللقاء بتهنئة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا للجميع شهرًا مليئًا بالخير والبركات.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة مع الموجهين مدى الجاهزية والاستعداد لامتحانات شهر فبراير، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمسؤوليات الموكلة إليهم لضمان سير الامتحانات بأمان وانتظام.

كما تم بحث توزيع المهام لضمان تنفيذها بكفاءة.

كما تناول اللقاء مناقشة خطة الأنشطة الرمضانية التي سيتم تنفيذها خلال الشهر الكريم، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المسابقات الهادفة لجميع طلاب المحافظة.

وتشمل هذه الأنشطة برامج للطلاب الموهوبين، إلى جانب أنشطة رياضية، فنية، ثقافية، ومسرحية، تهدف جميعها إلى تنمية وصقل مهارات الطلاب.

وأعرب وكيل تعليم الوادي الجديد عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تطوير العملية التعليمية، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة، وإعداد جيل واعٍ، مبدع، ومبتكر نفخر به عبر الأجيال.