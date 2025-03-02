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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطينيين إثر قصف مسيرة إسرائيلية شرق مطار غزة المدمر برفح جنوبي غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الأحد، إثر قصف مسيرة إسرائيلية شرق مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان أربعة فلسطينيين بينهم امرأة قد استشهدوا، وأصيب ستة آخرون، في وقت سابق اليوم، في بيت حانون شمال قطاع غزة، وخان يونس ورفح جنوبا، بحسب جمعية الهلال الأحمر التي أوضحت أن طواقمها تعاملت، مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات في قطاع غزة، وهم: شهيدان من بلدة بيت حانون، وشهيدة وإصابتان في بلدة الفراحين شرق خان يونس، فيما نَقلت إصابتين من وسط محافظة رفح، كما استشهد مواطن فسطيني آخر من مدينة رفح، جنوب القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية؛ فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصل مستشفيات القطاع 116 شهيدا معظمهم انتشال جثامين، إضافة إلى 490 إصابة.

غزة استشهد مواطنان فلسطينيان قصف مسيرة إسرائيلية خان يونس