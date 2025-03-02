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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام برنامج تدريبي لرفع كفاءة رؤساء أقسام السن المدرسي بصحة الدقهلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم فعاليات البرنامج التدريبى المكثف لرفع كفاءة رؤساء أقسام السن المدرسي بـنحو 60 وحدة صحية تابعة.


استمرت الدورة على مدار 3 أسابيع، وتضمنت تدريباً على برامج الصحة المدرسية والشباب وأساسيات التغذية والقياسات الأساسية و مهارات التواصل.


جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتور لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى .


وصرحت  الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسى أن البرنامج تم تنفيذه بنحو 14 إدارة صحية بمختلف مراكز المحافظة، وتولى أعمال التدريب الدكتور جمال الكاشف المدير العام السابق لإدارة الصحة المدرسية والشباب بالوزارة، والدكتور أسامة حسن استشاري الصحة المدرسية والشباب بالوزارة،  علاوة على أساتذة من المعهد القومي للغذاء. 

وأضافت أنه  تم التنبيه علي جميع المتدربين من الوحدات الصحية، بتنظيم تدريب علي رأس العمل لجميع الإشراف الطبي الخاص بالمدارس بوحداتهم الصحية علي محتوي الدورة التدريبية  .

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