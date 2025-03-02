في أولد ترافورد: الحكم يوقف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لإفطار مزراوي

في مشهد يعكس احترام التقاليد الدينية، شهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي لحظة استثنائية، حيث قام الحكم بإيقاف المباراة مؤقتًا من أجل السماح للاعب المغربي نصير مزراوي بالإفطار بعد غروب الشمس، خلال شهر رمضان المبارك.

خلال مجريات اللقاء، وتحديدًا عند حلول موعد الإفطار، توجه مزراوي إلى خط التماس، حيث حصل على مشروب طاقة أو ماء لكسر صيامه، في لقطة حظيت بتفاعل واسع من الجماهير ووسائل الإعلام. في هذه الأثناء، أظهر حكم المباراة تفهمًا كبيرًا، ما سمح للاعب بأخذ لحظات قليلة لتناول شيء من الطعام قبل استئناف اللعب.

حظيت هذه اللقطة باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المشجعون والنقاد بهذا التصرف، معتبرين أنه يعكس احترام الدوري الإنجليزي وقواعده لثقافات وعقائد اللاعبين. كما أن مانشستر يونايتد وفولهام أظهرا موقفًا إيجابيًا يعكس قيم التسامح والروح الرياضية.

على الجانب الآخر، لقيت المبادرة دعمًا من لاعبين مسلمين سابقين في الدوري الإنجليزي، حيث أكد العديد منهم أن هذه الخطوة تُظهر التطور الكبير في التعامل مع اللاعبين المسلمين خلال شهر رمضان، مما يساعدهم على أداء فرائضهم الدينية دون التأثير على أدائهم الرياضي.

رمزية اللقطة في الرياضة العالمية

لم يكن هذا الحدث الأول من نوعه، فقد سبق وشهدت مباريات في الدوري الإنجليزي إيقافات قصيرة للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال رمضان، وهو ما يعكس تنامي الوعي بأهمية توفير بيئة رياضية تحترم جميع الأديان والثقافات.

في النهاية، تبقى هذه اللحظة واحدة من اللقطات المميزة في الموسم الحالي، حيث جمعت بين المنافسة القوية داخل الملعب، والروح الإنسانية التي تعكس القيم الحقيقية للرياضة.