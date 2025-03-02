تامر شلتوت يساعد المداح في مواجهة "بنات إبليس"

ظهر الفنان تامر شلتوت في الحلقة الثالثة من الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، حيث يساعد صابر المداح في مواجهة "بنات إبليس".

وحذر تامر شلتوت صابر المداح من استعدادات "بنات إبليس" لملاقاته، واتفق مع صابر المداح على بدء المواجهة مع خدام "بنات إبليس"، على أن تكون المواجهة الأولى لصابر مع "كابوس".

تدور أحداث مسلسل "المداح 5" حول صابر المداح الذي يواصل خوض حروبه ضد الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد في السابق. كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

مسلسل "المداح 5" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.