10 فوائد لتناول التمر وأبرزها مقاوم للأنيميا.. تعرف عليها

يشتهر التمر بحرص الأسر علي شرائه، وتناوله خلال شهر رمضان الكريم، بمختلف أنواعه وأسعاره، ولتناول التمر العديد من الفوائد ومنها:

1.تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بما أن التمر مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فبالتأكيد سيكون له دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية، مثل:

وتحسين حركة الأمعاء عن طريق

الوقاية من الإمساك و علاج الإسهال.

الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا، ودوره في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء



2.علاج فقر الدم

يعد التمر مصدرًا ممتازًا للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دورا جيدًا في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الـحديد، كما يساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم.

3.توفير الطاقة للجسم

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مثل: الغلوكوز (، والسكروز، والفركتوز وجميعها تمد الجسم بالطاقة، وترفع مستويات السكر في الدم، وقد تكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضين.

4.تعزيز صحة الجهاز العصبي

يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الغلوكوز ضروري لعمل الدماغ باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة.

كما أن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب بفعالية أكبر، إضافة إلى ذلك فإن مكونات التمر تعمل على زيادة اليقظة، وسرعة البديهة، ورد الفعل على المحفزات المختلفة.

5.الحفاظ على صحة القلب

يعد التمر مفيد جدًا لصحة القلب، إذ إنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، كما أن غنى التمر بالألياف الغذائية يجعل له دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية )، والنوبات القلبية، وتصلب الشرايين.

6.مضاد للالتهابات

من فوائد التمر غناه بالمغنيسيوم، والكبريت، ومضادات الأكسدة ما يجعل له آثار مضادة للالتهابات.

فقد وجد أن للتمر دور في التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والتهاب المفاصل، ومرض الزهايمر، والتهابات الشرايين، والتهابات الجهاز الهضمي نتيجة محاربة التأكسد الإجهادي الحاصل بسبب الجذور الحرة ..

7.السيطرة على ضغط الدم

يُعد التمر مصدر غني بالبوتاسيوم، ويعد من العناصر المهمة للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على ضغط الدم، بالإضافة إلى عنصر المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.​

8.مفيد لمرضى السكري

على الرغم من كون التمر مصدر عالي الكربوهيدرات والسكريات البسيطة، مثل: الغلوكوز، والسكروز، والفركتوز، إلا أنه بإمكان مريض السكري تناوله باعتدال، وينصح عادة بتناول مريض السكري للتمر ضمن خطة غذائية محسوبة بعد استشارة الطبيب.

9.مفيد لصحة العظام

للتمر فوائد عديدة على صحة العظام والوقاية من ترقق وهشاشة العظام لاحتواء التمر على عناصر مهمة لنمو العظام والمحافظة على صحتها.

10.مهم لصحة الأطفال

يعد التمر غذاء لين سهل الهضم وغني بالألياف والمغذيات المفيدة للطفل، وبالإمكان استخدامه أثناء فطام الطفل وفي المراحل الأولى من التسنين ت، ولكن يجب الانتباه لضرورة تنظيف أسنان الطفل جيدًا بعد تناوله حتى لا يصاب بتسوس الأسنان.