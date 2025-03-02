مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني يتصدر تريند Watch it ويوتيوب وجوجل

بعد عرض حلقتين فقط من مسلسل الكابتن للنجم أكرم حسني، تصدر المسلسل اهتمامات المنصات بمختلف أنواعها، حيث أصبح المسلسل ضمن قوائم الأكثر مشاهدة على منصة Watch it، كما كان أكرم حسني من الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت أغنية زامباهولا من الأكثر استماعًا ومشاهدةً على يوتيوب Music بعد أقل من أسبوع من إطلاقها.

وأشادت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بكل من المسلسل والأغنية، فجاء تعليق يقول: "هو ازاي أكرم حسني معندوش أغنية وحشة"، وفي تعليق آخر: "مش قادره ابطل اعيد فيها حد ياخد منى التلفون يا جدعااان"، وجاء تعليق يقول: "مسلسل الكابتن بتاع أكرم حسني حلو جدا على فكرة".

وقال تعليق آخر: "تتفق او تختلف دايما اكرم حسني ف اي عمل بيعمله بيقدم اغاني جميله جدا وفعلا بتعلق مع الواحد"، وأيضًا: "عجبتني أغنية زامباهولا لمسلسل اكرم حسني مع شارموفرز اللي ليهم طعم مختلف وبحس ان روحهم حلوة ومختلفة في الموسيقى بتاعتهم وطبعا كلمات اغانيهم".

ويقدم أكرم حسني في مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات. بعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبدالوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويُعرض المسلسل يوميًا، الساعة 9:45 مساء على منصة Watch it وقنوات DMC.