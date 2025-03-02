إحالة أوراق ربة منزل للمفتي بتهمة قتل طفل بالقناطر

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق ربة منزل لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفل بقطعتين من القماش خنقا، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة: "سماح ر ع ع" 30 سنة، ربة منزل، في الجناية رقم 14601 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 3435 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنها في يوم 2024/6/10 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قتلت المجني عليه الطفل هاني هشام رشيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم، وأعدت لهذا الغرض قطعتين من القماش أحكمت رباطهما وما أن ظفرت به حتي باغتته من الخلف مطبقة يداها على جيده بالأداة المار بيانها قاصدة من ذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنها أحرزت أداة قطعتين من القماش معقودتين مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.