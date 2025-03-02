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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

13 مارس أولى جلسات محاكمة وائل غنيم بقضية سب وقذف تركي آل الشيخ

وائل غنيم
وائل غنيم
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في خطوة قانونية جديدة، حددت المحكمة الاقتصادية يوم 13 مارس الجاري، كموعد لانعقاد أولى جلسات محاكمة وائل غنيم، الذي يواجه اتهامات بالسب والقذف ضد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم محامي تركي آل الشيخ ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، يتهم فيه وائل غنيم بالتعدي عليه من خلال تدوينة نشرها عبر موقع إكس، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والمجتمعية.

وقد أشار البلاغ إلى أن هذه التدوينة تسببت في ضرر كبير للمستشار آل الشيخ، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعته.

وفي تفاصيل البلاغ، تم اتهام وائل غنيم بارتكاب أفعال من شأنها أن تسيء إلى سمعة المستشار آل الشيخ، حيث تم وصف تلك الأفعال بأنها تمثل تعدياً صارخاً على القيم والأخلاقيات المتعارف عليها في المجتمع.

وأضاف البلاغ أن غنيم استخدم منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر ما اعتبره المستشار آل الشيخ إساءات شخصية، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة حدة التوتر بين الطرفين

المحكمة الاقتصادية محاكمة وائل غنيم المستشار تركي آل الشيخ