أجواء روحانية بـ"التراويح" فى مساجد محافظة دمياط

شهدت مساجد محافظة دمياط، اقبالاً كبيرا لأداء صلاة التراويح في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، خاصة في المساجد الكبرى؛ مثل مسجد البحر ومسجد عمرو بن العاص، وهم أشهر مساجد محافظة دمياط، حيث تراصت طوابير المصلين في مشهد بديع وسط اهتمام بالغ من مديرية الأوقاف في دمياط.

كما شهدت مساجد القرى في كفر سعد وكفر البطيخ، إقبالًا كبيرًا من المصلين خاصة وأن تلك القرى يبدع في صناعتها المعماريون ويجعلونها تحف فنية معمارية تتلألأ في شهر رمضان مع الإضاءات الملونة .

من جانبها أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة أوقاف دمياط، أن المساجد في محافظة دمياط أصبحت مكتظة بالمصلين وقررت مديرية اوقاف دمياط تنفيذ برنامج ديني وتوعوي من مجموعة من الشيوخ والواعظين خلال شهر رمضان المبارك .

اعلن الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، في دمياط عن الأنشطة الدعوية لمديرية أوقاف دمياط خلال شهر رمضان المبارك حيث يتضمن الملتقى الفكري الأئمة والواعظات ، والدروس المنهجية الأئمة والواعظات و مجالس الإقراء لأعضاء تدريس جامعة الأزهر الشريف والأئمة المتميزين.

كما يضم المنبر الثابت يومي الاثنين والأربعاء بعد العصر بمشاركة أئمة وعظ الأزهر الشريف، ويشمل ندوات مجالس العلم والذكر، والبرنامج التثقيفي للطفل يوم الخميس بعد العصر وللواعظات درس أسبوعيا عقب صلاة الظهر، وعقد مقرأة واحدة أسبوعياً عقب صلاة الظهر، وخاطرة التراويح يوميا و الملتقى الفكرى الرمضانى يوميا بمسجد البحر بدمياط، وفيديوهات متنوعة للأئمة ما بين خاطرة دعوية وقرآن وابتهالات وروائع تلاوات صلاتي العشاء والتراويح، بالإضافة إلى خاطرة دعوية للواعظات المواهب من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل.

كما يضم الملتقى الفكري للواعظات بمديريات أوقاف دمياط بمسجد البحر بدمياط القديمة خلال شهر رمضان 1446هـ - 2025م في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك واهتمامها بدور المرأة في المجتمع ونشر الفكر الوسطي المستنير