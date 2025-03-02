روما يقلب الطاولة على كومو ويحقق فوزًا ثمينًا في الدوري الإيطالي

حقق نادي روما انتصارًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على كومو في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، بعدما قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين يعزز به موقعه في المراكز المتقدمة.

دخل كومو المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق لوكاس دا، بعد تمريرة حاسمة من ماكسيمو بيروني، ليخرج الضيوف متقدمين في الشوط الأول بنتيجة 1-0، وسط محاولات خجولة من روما لتعديل النتيجة.

في الشوط الثاني، استعاد روما توازنه وشن هجمات مكثفة بحثًا عن التعادل، وتمكن أليكسيس سالماكرز من تسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة 61 بعد تمريرة متقنة من محمد زكي سيلك.

حاول روما العودة في اللقاء، وسجل أرتم دوبياك هدفًا في الدقيقة 76 بعد تمريرة من ديفين رينش

روما يعزز موقعه في المربع الذهبي ويقترب أكثر من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. اما كومو يتلقى ضربة قوية في صراعه للبقاء بعيدًا عن مناطق الهبوط.