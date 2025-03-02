تصيب 20% من المواطنين.. أعراض حساسية الأنف والتهاب الجيوب الأنفية في رمضان

يقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"البوابة"، عن الإصابة بحساسية الأنف تسبب الابتعاد عن ممارسة مختلف الأنشطة وتجعل المصابين أقل مشاركة فى التفاعلات الاجتماعية، والميل للعزلة والنوم، وقلة التركيز.

سبب الشعور بالنوم وقت الإصابة بالحساسية

يحدث تفاقم لآليات الحساسية فى حالة الإصابة به مما يؤدى إلى تزايد مواد كيمائية فى الجسم تجعل الفرد يشعر بالنوم الدائم، بالإضافة إلى أدوية الحساسية التى تجلب النوم كأثر جانبى لها، والشعور بالإرهاق وانسداد الأنف والصداع، كل هذه الأعراض تؤدى إلى قلة التركيز، وقد يصاحب الحساسية بعض التوتر العصبى والقلق والاكتئاب.

وأصبحت حساسية الأنف من أهم الأمراض شائعة الانتشار، حيث تصيب 20% من المواطنين خاصةً الأطفال والمراهقين فى مصر، و80% من الحالات المصابة تبدأ فى مرحلة الطفولة، وتؤدى حساسية الأنف إلى مضاعفات مزمنة مثل التهاب الجيوب الأنفية وضمور الأغشية المخاطية للأنف والربو الشعبى، حيث أثبتت الدراسات أن مرضى حساسية الأنف لديهم احتمالات مرتفعة بالإصابة بالربو الشعبى.

وتوعية المريض وأهله بمسببات الحساسية والمضاعفات المحتملة يفيد فى الوقاية والسيطرة على المرض، وتتشابه أعراض حساسية الأنف مع أعراض نزلات البرد لكنها تطول وتتكرر.

يمكن أن تشمل أعراض حساسية الأنف والجيوب الأنفية :