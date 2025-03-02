جامعة المنصورة تطلق أول بودكاست رمضاني على مستوى الجامعات المصرية

أطلقت جامعة المنصورة في خطوة رائدة هي الأولى من نوعها بين الجامعات المصرية بودكاست خاصًا خلال شهر رمضان، يُذاع عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار "المنصورة قلب العالم في ليالي رمضان".

وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يهدف هذا البودكاست إلى تقديم تجربة إعلامية مميزة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث ينقل المستمعين في رحلة عبر الأجواء الرمضانية المختلفة في الدول العربية والإسلامية.

ومن خلال حوارات ممتعة ومتنوعة، يسلط البرنامج الضوء على العادات والتقاليد التي تميز كل دولة في شهر رمضان، وذلك عبر تفاعل مباشر بين طلاب الجامعة من المصريين والوافدين.

تنطلق حلقات البودكاست من قلب جامعة المنصورة، تلك المدينة العريقة التي تحمل في طياتها عبق التاريخ وجمال الطبيعة، والمعروفة بلقب "عروس الدلتا" و"جزيرة الورد"، والتي تحتضن تنوعًا ثقافيًا يعكس روح الشهر الفضيل.

يُذاع البرنامج يوميًا في تمام العاشرة مساءً، حيث ينتظر الجمهور حلقة جديدة كل ليلة، مليئة بالمعلومات الشيقة والأجواء الرمضانية المميزة.

يصاحب كل حلقة مسابقة تفاعلية يومية، تُنشر تفاصيلها في تمام الخامسة مساءً، قبل موعد الإفطار، مما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل والمنافسة في أجواء مليئة بالحماس.

يذكر أن هذه المبادرة في إطار حرص جامعة المنصورة على الابتكار والتواصل مع طلابها والمجتمع، وتعزيز روح التقارب بين الثقافات المختلفة، من خلال نافذة إعلامية حديثة تعكس ثراء العادات الرمضانية حول العالم.