موقف مصطفى محمد.. التشكيلة الرسمية لـ نانت أمام مارسيليا

أعلن نادي نانت الذى يلعب له المحترف المصرى مصطفى محمد، عن تشكيلته الرسمية لمواجهة مارسيليا في إطار منافسات الدوري الفرنسي، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد الفرق الكبرى في البطولة.

التشكيلة الأساسية لنادي نانت:

حراسة المرمى:لوبيز

خط الدفاع:كوكو ،سو، كاستيليتو،بالوا ،ليروكس

خط الوسط:تشيريفيلا ، ليبينانت ،كوكيلين

خط الهجوم:سايمون ، أبلين

البدلاء:

كارلجرين، أميان، دوجلاس أوجوستو، موليه، توماس، تابيبوا، جيراسي، مصطفي محمد، إليا.

يأمل نانت في تقديم أداء قوي أمام مارسيليا، خاصة أنه يسعى لحصد النقاط للبقاء في منطقة الأمان في الدوري الفرنسي.