رمضان يعني.. ألف ليلة وليلة ونهايتها الشهيرة.. "سيبني لبكرة الله يخليك"

كان موعد عرضه وقتًا رسميًا ومقدسًا لتجمع أفراد العائلة خلال شهر رمضان، حيث بدأ مسلسل «ألف ليلة وليلة» من داخل أحد استوديوهات الإذاعة المصرية أولًا ثم انتقل لشاشة التليفزيون، وقد منحت «حلقاته الألف» مذاقًا خاصًا للإذاعة، فهذه الرائعة التراثية الخالدة كتبها طاهر أبوفاشا، وأخرجها الرائد الإذاعى محمد محمود شعبان.

حلقاتها بثت للمرة الأولى في الخمسينيات وتربت عليها أجيال كثيرة

وتم بث وإذاعة حلقاتها لأول مرة فى الخمسينيات، وقامت الراحلة زوزو نبيل بدور شهرزاد، وعبدالرحيم الزرقانى بدور شهريار، وتربى على سماعها الكثير والكثير من الأجيال المصرية والعربية.

مسلسل «ألف ليلة وليلة» يرجع الفضل فى ظهوره واستمراره تليفزيونيا لنسخة من الكتاب التراثى الذى يحمل الاسم نفسه، أهديت فى الخمسينيات لمدير الإذاعة، فقرر تحويله لعمل مسموع واستطاع «أبوفاشا» مع المخرج محمد محمود شعبان «بابا شارو» تقديم ٨٠٠ حلقة لـ«ألف ليلة وليلة» أذيعت على مدى ٢٦ عامًا، عرف خلالها المصريون الملكة «شهرزاد» وعبارتها الشهيرة التى تعلقوا بها «بلغنى أيها الملك السعيد»، ثم يسرحون معها، وفجأة يغضب الجميع من صياح الديك الذى يتسبب فى إيقاف الحكاية.

تحولت ألف ليلة وليلة لعمل تليفزيونى، وكان أول كاتب لها تليفزيونيا أحمد بهجت، وليس «أبوفاشا» وإخراج عبدالعزيز السكرى، وبطولة نجلاء فتحى وحسين فهمى وشكوكو وزوزو حمدى الحكيم وتوفيق الدقن، أما تتر المسلسل بصوت سميرة سعيد فقد ردده الجميع «احكى يا شهرزاد احكى لشهريار» وما زال محفورًا فى الذاكرة، بالإضافة للنهاية الشهيرة بصوت نجلاء فتحى "سيبنى لبكرة الله يخليك".

قرر التليفزيون الاستعانة بصناع العمل الإذاعى، فظهرت «فوازير ألف ليلة وليلة» لفهمى عبدالحميد عام ١٩٨٥ من خيال «أبوفاشا» وبصوت «زوزو نبيل» و«الزرقاني»، ولكن من خلال رسوم متحركة لشخصيتى «شهريار» و«شهرزاد» وبعد ذلك سحرتنا شريهان باستعراضها وتمثيلها الجميل لتقدم تتر أول جزء قائلة: «أجمل حكايات الراديون، هنقدمهلكم فيديون»، وكانت الموسيقى من ألحان سيد مكاوى ومحمد الموجى.

ونجح المسلسل على مدى ٣ أعوام بدأت عام، ١٩٨٥ وقدمت فيها حكايات «عروس البحور» و«ماندو ووردشان»، وأخيرًا «الثلاث بنات»، بالإضافة إلى أن الجمهور لن يستطع نسيان «مشكاح» و«ريما» و«فاتيما» و«كريمة» و«حليمة»، ثم تابع الجمهور ليلى علوى فى «ألف ليلة وليلة» بحكايات "الأشكيف وست الملاح".

وفى التسعينيات تعاون بهجت والسكرى فى قصة «ست الحسن» بطولة يوسف شعبان وإيمان الطوخى.