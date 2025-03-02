ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير إدارة المطرية التعليمية: التقييمات الشهرية إلزامية وتساهم في تحسين مستوى الطلاب

مدير إدارة المطرية
مدير إدارة المطرية التعليمية بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف محمد حسين، مدير إدارة المطرية التعليمية بالقاهرة، عن الاستعدادات الخاصة لامتحان شهر مارس لطلاب صفوف النقل، مؤكدًا على أهمية التقييمات الشهرية في تحديد مستوى الطالب الأكاديمي.

وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أوضح “حسين”، أن التقييمات ستعقد في مواعيدها المحددة، وأن الطالب الغائب عن التقييمات لا يحصل على درجة إلا إذا كان غيابه بعذر قانوني، مثل المرض مع تقديم شهادة من التأمين الصحي.

 وأضاف: الطالب يجب أن يكون على دراية بأنه سيتم خصم درجات في حال غيابه عن التقييمات الشهرية، مشددًا على أن حضور الامتحان الشهري أصبح إلزاميًا.

وأكد “حسين”، أن التقييمات الشهرية تعد بمثابة "أعمال سنة" للطلاب، حيث تشكل نسبة كبيرة من الدرجات، خصوصًا في المدارس الإعدادية، حيث تمثل 70% من إجمالي الدرجات.

 وأشار إلى أن التقييمات قد ساعدت على إعادة الطلاب إلى المدارس ورفع مستوى التعليم، وهو ما لوحظ من خلال متابعة مستوى الطلاب الذي تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

الاستعدادات التقييم التقييمات طلاب صفوف النقل مطرية شهر مارس