مدير إدارة المطرية التعليمية: التقييمات الشهرية إلزامية وتساهم في تحسين مستوى الطلاب

كشف محمد حسين، مدير إدارة المطرية التعليمية بالقاهرة، عن الاستعدادات الخاصة لامتحان شهر مارس لطلاب صفوف النقل، مؤكدًا على أهمية التقييمات الشهرية في تحديد مستوى الطالب الأكاديمي.

وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أوضح “حسين”، أن التقييمات ستعقد في مواعيدها المحددة، وأن الطالب الغائب عن التقييمات لا يحصل على درجة إلا إذا كان غيابه بعذر قانوني، مثل المرض مع تقديم شهادة من التأمين الصحي.

وأضاف: الطالب يجب أن يكون على دراية بأنه سيتم خصم درجات في حال غيابه عن التقييمات الشهرية، مشددًا على أن حضور الامتحان الشهري أصبح إلزاميًا.

وأكد “حسين”، أن التقييمات الشهرية تعد بمثابة "أعمال سنة" للطلاب، حيث تشكل نسبة كبيرة من الدرجات، خصوصًا في المدارس الإعدادية، حيث تمثل 70% من إجمالي الدرجات.

وأشار إلى أن التقييمات قد ساعدت على إعادة الطلاب إلى المدارس ورفع مستوى التعليم، وهو ما لوحظ من خلال متابعة مستوى الطلاب الذي تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.