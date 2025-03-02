ملخص الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "أشغال شقة جدا".. شاهد

شهدت الحلقة الأولى والثانية من مسلسل أشغال شقة جدا العديد من الأحداث الكوميدية الشيقة، حيث يبدأ المسلسل بوصول خادمة جديدة تدعى "مدينة" من نيجيريا إلى منزل حمدي وياسمين. رغم إتقانها للأعمال المنزلية، إلا أن شهيتها الكبيرة للطعام تتسبب في زيادة النفقات المنزلية، ما يضع حمدي في مأزق.

في محاولة لحل المشكلة، يلجأ حمدي لصديقه عربي، الذي يقترح عليه اصطحاب مدينة إلى حفل زفاف حتى تأكل هناك مجانًا من البوفيه. ولكن الأمور تخرج عن السيطرة عندما تفرط مدينة في تناول الطعام، مما يضع حمدي وياسمين في موقف محرج، خاصة بعد اكتشاف المدعوين أنهم ليسوا من أقارب العريس. يحاول حمدي معالجة الموقف، إلا أنه يتورط أكثر، ليجد نفسه مضطرًا للهروب مع ياسمين من الحفل.

وفي محاولته لتقليل نفقات الطعام، يستعين حمدي بشخص يُدعى الطيب لإيجاد حل لمشكلة مدينة، لكنه يقع في خطأ آخر عندما تتسبب الأدوية التي تتناولها مدينة في تغيير حالتها المزاجية، لتصبح أكثر عدوانية. يقرر حمدي استغلال ذلك ويطلب منها استعادة حقه من إحدى العصابات، ما يؤدي إلى تصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

وفي نهاية الحلقة، يحاول حمدي وياسمين بمساعدة عربي التخلص من مدينة وطردها من المنزل، لكنها تكتشف الأمر وتقرر مغادرتهما بنفسها، بعد أن قامت بضرب عربي، لتترك الجميع في حالة من الصدمة والذهول.

يواصل المسلسل تقديم مواقف كوميدية مشوقة، فهل ستنتهي مغامرات مدينة مع حمدي وياسمين، أم أن القادم سيحمل المزيد من المفاجآت؟