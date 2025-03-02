سعر الأسمنت والحديد اليوم 2 مارس 2025

استقرت أسعار الأسمنت وحديد التسليح، مع ختام تعاملات اليوم الأحد 2 مارس 2025، داخل الأسواق المحلية بدون أي تغيير بالتزامن مع بداية مارس الجاري.

واعلن شركات حديد التسليح، تثبيت سعر منتجاتها داخل الأسواق للطن الواحد حيث:

بلغ سعر طن الحديد نحو 38.8 ألف جنيه من حديد " عز، الوطنية للصلب،بشاي"

وصل سعر طن الحديد بـ 37 ألف جنيه من حديد " مصر ستيل، المراكبي"، ثم 36.8 ألف جنيه لحديد المصريين.

بلغ سعر طن حديد العشري نحو 35.7 ألف جنيه و حديد المعادي بـ 36.5 ألف جنيه.

وعلي جانب الأسمنت، بلغ سعر طن الأسمنت السودي بـ 3535 جنيها و الشركة العربية بـ3350 جنيها و الشركة العربية بـ 3350 جنيها.

وبلغ سعر طن الأسمنت حلوان بـ 3360 جنيها و السويس بـ 3390 جنيها و لافارج بـ 3380 جنيها .