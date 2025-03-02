ads
الأحد 02 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنان طارق زبادى لـ "البوابة نيوز": مهمة الناقد الفني التأثير على مسار الحركة الفنية

الفنان طارق زبادى
الفنان طارق زبادى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الفنان طارق زبادى، على أهمية النقد الفنى بالنسبة للفنان التشكيلى، موضحًا ان مهمة الناقد الفنى هو التأثير على مسار الحركة الفنية،  وخاصة إذا قام به ناقد موسوعى الثقافة بل يمكن أن يكون للنقد دور فى أحياء وإثارة الاهتمام والارتفاع بالذوق العام وربط الفنان بجمهور التلقين.

وقال "زبادى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن وجود سوق للفن فى بلادنا شىء هام وإيجابى بالنسبة للأجيال الجديدة، لأن كثيرا من الفنانين لا يستطيعون  تسويق أعمالهم، مما يؤثر بشكل سلبى على الحركة التشكيلية.

 وأضاف: "يجب أن تتوافر لدينا مكملات هذا المنحى من مختصين بالمحكمة الفكرية والتوثيق الجيد والحركة النقدية لأن ذلك كله يساعد فى تصويب الاتجاه والحفاظ على الهويه".

الجدير بالذكر أن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، افتتح منذ ايام معرض استعادي لمُجمل تجربة الفنان السكندرى طارق زبادى،  الإبداعية على مدار تاريخه الحافل، حيث يضم ١٥٠ عملاً فنياً منذ الستينيات وحتى الآن، ٨٠ عملا نحتيا و٧٠ لوحة رسم بخامات متعددة، وذلك بحضور لفيف من الفنانين ورموز فكرية وفنية كبيرة، حيث يستمر المعرض حتى 29 مارس.2025.

الفنان طارق زبادى النقد الفني مسار الحركة الفنية الدكتور وليد قانوش معرض استعادي