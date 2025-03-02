أبرزها الخماسي والسلاح والجمباز.. 10 اتحادات ترفض المشاركة في انتخابات اللجنة الأولمبية

كشف مصدر خاص عن رفض 10 اتحادات أولمبية، علي رأسهآ اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، واتحاد السلاح برئاسة طارق الحسيني، واتحاد الجماز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خوض انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية المزمع لها شهر ابريل المقبل.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن هذه الاتحادات رفضت ضغوطا كبيرة من أجل خوض انتخابات اللجنة الأولمبية.

وأشار المصدر، إلى أن تكتل هذه الاتحادات سيعلن في الفترة المقبلة الأسباب الحقيقية وراء رفض خوض انتخابات اللجنة الأولمبية.

وقدمت قائمة ياسر إدريس، أوراق اعتماد ترشحها، لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، المقرر لها 25 أبريل المقبل.

يخوض المهندس ياسر إدريس الانتخابات بقائمة كاملة تقدمت جميعها في أولى أيام فتح باب الترشح لخوض الانتخابات، حيث ترشح ياسر إدريس على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.



في منصب السكرتير العام ترشح اللواء حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد تقدم محمد مطيع، وشريف القماطي على منصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي العضوية ترشح كل من محمد عبد المقصود، ومجدي اللوزي، وأحمد كامل، وأشرف حلمي، وأشرف فرحات، وآمنة الطرابلسي، واللواء محمد محمود، وطارق السعيد، وأيمن علي.

ونجح ياسر إدريس في إحداث توافق بين الاتحادات وتجهيز فرق عمل من معظم الاتحادات الرياضية استعدادا لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بفكر متطور قادر على العطاء لما فيه للصالح العام للرياضة المصرية.



وحضر للتأييد خلال تقديم قائمة المهندس ياسر إدريس بأوراق ترشحهم كل من الدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم، وياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وخالد فتحي، رئيس اتحاد اليد، وأحمد حبش، رئيس اتحاد الشراع والإنزلاق، وحاتم فودة، رئيس اتحاد ألعاب القوى، حيث أعلنوا دعمهم الكامل للقائمة خلال الانتخابات.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة الموافق 7 مارس الجاري على أن يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين ثم إعلان القائمة النهائية لقائمة المرشحين ثم يعقب ذلك إقامة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية يوم 25 أبريل المقبل التي يضم أحد بنودها انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مع مناقشة جدول الأعمال.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحاد أولمبي وصوت للبرلمانية آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية، وضمت قائمة الاتحادات الأولمبية الرماية، ألعاب القوى، كرة اليد، السباحة، التجديف، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الهوكي، الإسكواش، التايكوندو، رفع الأثقال، كرة السلة، السلاح، الجودو، الخماسي الحديث، الفروسية، كرة القدم، المصارعة، الشراع والإنزلاق، الجمباز، التنس، الدراجات، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الثلاثي، الكانوي والكياك، الجولف، الرجبي، الإسكواش، التزحلق الفني على الجليد.