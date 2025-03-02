النحات السكندري طارق زبادي يكشف لـ"البوابة نيوز" طقوسه في شهر رمضان

كشف الفنان السكندرى طارق زبادى، عن طقوسة فى شهر رمضان المبارك، مؤكدًا انه عادة يقوم بالتزام الصيام والقيام وقراءة القرآن وتبادل الإفطار المشترك، حيث يحمل الشهر الكريم ذكريات الطفولة والأهل والتى يتأكد فيها الشخصية المصرية ذات الهوية المميزة.

وقال النحات السكندرى فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه يحرص على القراءاة والرسم والإلتزامات الجامعية سواء كانت قراءة او إشراف على رسائل الدراسات العليا وخلافه، وذلك فى الوقت المتبقى بشهر رمضان المبارك.

وعن معرضه الاستعادى الاخير، أوضح "زبادى" انه لقى استحسان وإشادة كبيرة بسبب حرصه الدائم على الصدق فى التجربة وبذل أقصي جهد فيما تتطلبه العملية الفنية، مشيرا الى انه يدرك جيدا أن المتلقي دائما لديه من الوعى والإدراك والقدرة على التمييز بين الإبداع الحقيقى والمزيف.

الجدير بالذكر أن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، افتتح منذ ايام معرض استعادي لمُجمل تجربة الفنان السكندرى طارق زبادى، الإبداعية على مدار تاريخه الحافل، حيث يضم ١٥٠ عملاً فنياً منذ الستينيات وحتى الآن، ٨٠ عملا نحتيا و٧٠ لوحة رسم بخامات متعددة، وذلك بحضور لفيف من الفنانين ورموز فكرية وفنية كبيرة، حيث يستمر المعرض حتى 29 مارس.2025.