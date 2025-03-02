الحلقة الثانية من مسلسل "حكيم باشا".. انفجار سيارة مصطفى شعبان

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء في بداية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «حكيم باشا»، حديث «حكيم- مصطفى شعبان» مع «بحر- محمد نجاتي»، و إقناعه بالذهاب إلى البلد لحضور سبوع الطفل "نوح"، واعترف "بحر- محمد نجاتي" ل "حكيم- مصطفى شعبان" بأنه يكره والده بسبب ما فعلته في والدته وأنه كان السبب في وفاتها.

وكما تواصل «برنسه- سهر الصايغ»، في سيطرتها على سيدات القصر بشكل كوميدي، حيث أنها اخذت من "صفا- هاجر الشرنوبي" و«لومه- يارا قاسم» زوجات مصطفى شعبان العبايات المطرزة الذين أحضروهما للظهور بهما خلال الاحتفال بأجواء مناسبة السبوع.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل "حكيم باشا"، على قرار «غزل- دينا فؤاد» بالسفر إلى بلد «حكيم- مصطفى شعبان»، وفي ذلك التوقيت كان يعود «حكيم- مصطفى شعبان» من السفر حتى يلحق بالسبوع وخلال عودته انفجرت السيارة التي كان فيها مصطفى شعبان، لتثير الكثير من التكهنات والفضول لمتابعة الحلقة المقبلة على أحر من الجمر لتنتهي الحلقة على ذلك.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، ماجدة منير، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.