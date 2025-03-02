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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأقسام ومديري المتابعة بالإدارات التعليمية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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 عقد، اليوم الأحد، الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع مديري ورؤساء الأقسام ومديري المتابعة بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور رشا يوسف وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام التعليم العام، ومحمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني.

خلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على  انضباط اليوم الدراسي وطابور الصباح، والتأكيد على عدم تأخير طابور الصباح لأي سبب من الأسباب، ولابد من تأدية تحية العلم والنشيد الوطني، إستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة، والتأكد من وجود قوائم الفصول محدثة ووضعها بمكان واضح داخل الفصل، وتسليم إقرار سد العجز في جميع المواد الدراسية، وفى حالة وجود عجز في أي تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية، إعداد خطة لتفعيل الأنشطة التعليمية التي تساهم في تعزيز الفهم لدى الطلاب، وتوفير كافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة وتجعلها مكاناً محبباً له.

وكذالك التأكيد على إجراء التقييمات الشهرية بدءً من ۲۰۲۵/۳/۹، وحتى ٢٠٢٥/٣/١٦.

 تكثيف برامج الدعم والتقوية للطلاب الضعاف في المواد الأساسية - تنمية مهارات القراءة والكتابة سجل (٢٦) قرائية، وتفعيل مجموعات الدعم الدراسية في جميع المدارس على مستوى المحافظة، ومتابعة الطلاب المتغيبين والمنقطعين، وتطبيق لائحة الإنضباط المدرسي.

وكذالك التأكيد على حسن معاملة أولياء الأمور والتواصل معهم لمتابعة تقدم الطلاب وحل أي مشکلات أو معوقات بالمدارس، التأكيد على التخلص من الرواكد الخشبية بالمدرسة من خلال القواعد المنظمة لذلك، والإهتمام بالمبادرات المطروحة دهان الفصول- تشجير المدارس"إزرع شجرة" - "سلم كتابك "، وحث الطلاب على المشاركة فيها.

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