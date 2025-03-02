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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدثة البيت الأبيض: زيلينسكي جاء رافضًا للسلام.. وترامب وقف من أجل أمريكا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جاء إلى البيت الأبيض بعقلية رافضة للتفاوض على السلام، مشيرة إلى أن زيلينسكي كان "عدائيًا" خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت المتحدثة: "ما فعله الرئيس ترامب هو الوقوف من أجل أمريكا، مؤكدة أن زيلينسكي بادر بالمشادة مع نائب الرئيس، وقاطع ترامب مرارًا وتكرارًا أثناء المحادثات.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا حالة الاستياء داخل الشارع الأمريكي، قائلة: "الشعب الأمريكي سئم من دفع الفاتورة بعد 3 سنوات من تمويل حرب أوكرانيا".

المتحدثة باسم البيت الأبيض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب