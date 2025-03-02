العريان: ميدالية فريدة تؤكد سير الخماسي الحديث على الطريق الصحيح في إعداد الأبطال

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث أن مصر نجحت بجدارة في استضافة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس وسط اشادات من جميع المشاركين.

وقال العريان أن نجاح مصر في تنظيم البطولة بنظامها الجديد لأول مرة هو دليل على قوة مصر التنظيميّة التي يثق فيها الاتحاد الدولي بشكل كبير.

وأوضح العريان أن البطولة شهدت تألق جيل جديد من الأبطال خاصة بعد تتويج فريدة خليل بذهبية منافسات الفردي في أول مشاركة لها ببطولات الكبار مما يؤكد سير الاتحاد على الطريق الصحيح في إعداد أبطال في جميع المراحل السنية وتنشئة أجيال جديدة قوية.

وأضاف العريان أن الاتحاد يضع نصب عينيه تحقيق ميداليات أولمبية للشباب والكبار خلال الفترة المقبلة خاصة وأن ميداليات الجندي الأولمبية حفزت الجميع من أجل السير على خطاه.

وأختتم العريان تصريحاته بأن استضافة مصر للبطولات العالمية هو فرصة كبيرة لزيادة أعداد أبطالنا المشاركين في البطولات العالمية مما يزيد من فرص مصر في التتويج بعدد كبير من الميداليات الدولية.



واختتمت أمس منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتوج المنتخب المصري للخماسي الحديث بميداليتين: ذهبية للصاعدة بقوة فريدة خليل صاحبة ال 14 عاماً ، وبرونزية للاعب الأولمبي

مهند شعبان.