أوكرانيا: القوات الروسية تقصف إقليم نيكوبول 17 مرة في يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم نيكوبول الأوكراني سيرهي ليساك، أن القوات الروسية شنت، اليوم الأحد، 17 هجومًا على الإقليم وبالتحديد في منطقة دنيبروبيتروفسك؛ مما أسفر عن العديد من الإصابات ودمار واسع النطاق.

وقال ليساك في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية "إن القوات الروسية استخدمت المدفعية الثقيلة وطائرات بدون طيار ومتفجرات ألقتها طائرات بدون طيار لضرب مركز المنطقة وبلدة مارهانيتس".

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن إصابة العديد من المدنيين في نيكوبول، ولا يزال هناك رجل، تم تقييم حالته على أنها متوسطة، تحت الإشراف الطبي، بينما تتلقى امرأتان مصابتان العلاج في المنزل.

وتابع إن القصف تسبب أيضًا في إتلاف منشأة تجارية وبنية تحتية محلية، بما في ذلك روضة أطفال وسبعة منازل خاصة وثمانية مبانٍ خارجية، كما تضررت العديد من المركبات وخط كهرباء.