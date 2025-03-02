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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أشرف زكي وأحمد السقا وطارق لطفي أول الحضور في عزاء والدة باسم سمرة

الفنان باسم سمرة
الفنان باسم سمرة
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عقب صلاة العشاء  اليوم ومنذ قليل بدا عزاء والدة الفنان باسم سمرة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في حضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور  الفنان أشرف زكي  وأحمد السقا وطارق لطفي وأيمن عزب ومؤمن نور وأحمد وفيق ولقاء سويدان وإدوارد.

حيث يقف بجوار  الفنان باسم سمرة  لتلقي واجب العزء الفنان  احمد توفيق و بجوارة الفنان ادوارد .

وكانت قد شيعت أمس بعد صلاة العصر جثمان والدة الفنان باسم سمرة إلى مثواها الأخير، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الصباح بمنطقة الهرم، وبحضور عدد من الفنانين منهم النجم أحمد السقا، والمخرج يسري نصر الله والفنان حمزة العيلي والفنانة زينب العبد، والفنان محمد لطفي والفنان محسن منصور بجانب الأهل والأصحاب.

وكانت والدة الفنان باسم سمرة تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، دخلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب تصريحات سابقة لباسم سمرة.

وكشف مؤخرًا الفنان باسم سمرة تطورات حالته الصحية بعد إصابته فى يده خلال تصوير مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل العتاولة، مشيرا إلى أن الإصابة نتج عنها جرح فى يده تسبب فى 10 غرز

وكتب باسم سمرة عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله على قضاء الله وقدره إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة جرح فى إيدى تسبب فى 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطة، شكرا لكل حد سأل واطمن عليا

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