اقرأ غدًا في «البوابة».. حماس ترفض الاقتراح الأمريكي وتطالب بتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة

الأحد 02/مارس/2025 - 08:36 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الاثنين 3 مارس 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر تعلن رفضها محاولات تشکیل حكومة سودانية موازية

السيسي يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط

اتفاق مصري أوروبي على ضرورة السعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين

حماس ترفض الاقتراح الأمريكي وتطالب بتنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة

إسرائيل تعلق دخول البضائع إلى غزة

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم ويعيد شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة.. وتهدد بالتدخل فى سوريا لحماية الدروز

حرب أوكرانيا.. حلفاء كييف يجتمعون فى لندن لحضور قمة أمنية حاسمة.. وتوقيع اتفاقية قرض بـ2.26 مليار جنيه إسترلينى لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا

ماكرون يدعو لتمويل أوروبي ضخم للأمن

حشد البنوك والمستثمرين.. وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى "استقلالية كاملة" لأوروبا فى المسائل الدفاعية