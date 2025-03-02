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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القاتل الصامت.. مصرع فتاة اختناقا بالغاز أثناء الاستحمام في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
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لقيت فتاة مصرعها، خنقا بالبخار، أثناء الاستحمام داخل شقتها بمدينة 15 مايو بحلوان، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة.
 

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا مفاده مصرع فتاة أثناء الاستحمام داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة فتاة تدعي "إيمان"، متوفاة داخل حمام شقتها.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بواسطة مفتش الصحة، تبين تعرضها لاسفكسيا الاختناق، بسبب كثافة البخار أثناء الاستحمام ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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