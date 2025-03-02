كريم بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام الأخدود في الدوري السعودي

كشف نادي الاتحاد عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض مواجهة الأخدود ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق الانتصار وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

التشكيلة الأساسية لنادي الاتحاد:

حراسة المرمى:راكوبفيتش

خط الدفاع: سعد الموسى، دانيلوو بيريرا، حسن كادش

خط الوسط: حسام عوار، فابينيو، الغامدي حاتن ،فواز الصقور

خط الهجوم:كريم بنزيما ،موسى ديابي، عبد الرحمن العبود

يدخل الاتحاد اللقاء وعينه على النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في ترتيب الدوري السعودي، بينما يسعى الأخدود لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين موقفه في جدول الترتيب.