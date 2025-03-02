مصر تضيف 10 ميداليات جديدة في اليوم الثاني ببطولة أفريقيا للسلاح للناشئين بأنجولا

تمكن أبطال وبطلات مصر في السلاح، من إضافة 10 ميداليات متنوعة جديدة باليوم الثاني لبطولة أفريقيا للناشئين والشباب المقامة في أنجولا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 من شهر مارس الجاري.

وشهد اليوم إقامة منافسات سلاح الشيش للناشئين وسيف المبارزة للناشئات، وسلاح السيف للناشئات تحت 20 سنة، ليتمكن أبطال وبطلات مصر من الفوز بـ 10 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات، 3 فضيات و4 برونزيات.

استطاع عبدالرحمن طلبة اليوم، الفوز بالميدالية الذهبية في سلاح الشيش وذلك عقب الفوز في النهائي على عمر يوسف لاعب منتخب مصر في نهائي مصري خالص ليفوز طلبة بالذهبية ويحصد عمر الفضية.

وفي منافسات سيف المبارزة، نجحت سلمى الشيخ في حصد المركز الأول بعد الانتصار على فرح محفوظ، صاحبة الفضية، في نهائي مصري خالص بينما فازت كل من هنا العراقي وفريدة مراد بالبرونزيتين بعد الوصول لنصف النهائي.

أما في سلاح السيف، فتمكنت خديجة أبوعلم من الفوز بالذهبية بعد أن تفوقت على مواطنتها ريناد الدكش صاحبة الفضية، فيما حصدت كل من نجوى نوفل وعنان حجازي الميداليتين البرونزيتين.

وكان قد فاز أبطال مصر بالأمس بـ 9 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات لتواصل مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 19 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد علي مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.

ويرأس بعثة مصر الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية.

وتسعى البعثة المصرية لمواصلة هيمنتها على البطولات الأفريقية، حيث تحصد مصر دائمًا المركز الأول وتحصل على أكبر عدد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وهو ما يعكس قوة لعبة السلاح في مصر ومكانتها المتميزة على المستوى القاري.