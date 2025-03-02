"تعليم القاهرة" توجه بالاستعداد الجيد لامتحانات شهر مارس

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، زيارة تفقدية لمدرستي الشهيد محمد الدرة الابتدائية، وعمر بن عبد العزيز للتعليم الأساسي التابعتين لإدارة البساتين التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومدى الالتزام بالخطط الدراسية والتقييمات الأسبوعية داخل الفصول.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان تنفيذ قرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن انتظام وانضباط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025، ووفقًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شملت الجولة تفقد عدد من الفصول الدراسية، ومراجعة ما تم إنجازه من المناهج، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب، إلى جانب متابعة نسب الحضور والكثافات الطلابية.

وخلال الزيارة، شددت مدير المديرية على ضرورة التزام الطلاب بالحضور لتحقيق أقصى استفادة علمية، مع التأكيد على مواصلة الأنشطة المدرسية بانتظام.

كما وجهت بتعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، لضمان تحسين مستواهم الأكاديمي.

وفي ختام جولتها، أكدت على الاستعداد الجيد لامتحانات شهر مارس الجاري، مشددة على أهمية الانتظام في الحضور وعدم الغياب.