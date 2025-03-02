3 مشروعات بالقليوبية تمثل مصر بمعرض العلوم والهندسة الدولي في أمريكا

أعلن مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فوز المحافظة بـ 3 مقاعد من عدد 9 مقاعد مخصصة لمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب مصر لتمثيل المحافظة والجمهورية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة بأمريكا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مصر لها 15 مقعدا في المعرض الدولي 9 منهم لمحافظات القاهرة الكبرى والصعيد و6 لمكتبة الإسكندرية ومحافظات شمال مصر.

أضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اليوم بمكتبه بديوان المديرية ببنها أن أيضا لأول مرة تشارك مدرسة واحدة بـ 3 مشروعات سنويا ولمدة ثلاث سنوات متتالية وهي مدرسة stem العبور، وهذا يعتبر إنجاز وتفوق جمهوري وعالمي غير مسبوق.

وهنأ وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الطلاب الفائزين في معرض العلوم والهندسة الجمهورى للعام الدراسى 2025، مشيرًا إلى أنه استطاع طلاب القليوبية تحقيق عدد 9 جوائز كبرى على مستوى المعرض الجمهوري الذى أقيم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مؤخرا تحت إشراف هشام أبو النور مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وأيمن يحيى محمود منسق المسابقة بالقليوبية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه سيتم تكريم الطلاب والمشرفين، مشيرا أن طلاب القليوبية حصلوا على الجوائز التالية:

التأهل لتمثيل مصر فى المعرض الدولى بأمريكا خلال شهر مايو 2025 كلا من الطلاب:

-محمد حاتم محمد

- بدر محمد عنتر

- ياسين محمد خلف

- شارل مايكل عفت

- عبد الله عاطف محمود

- عمر أحمد محمود وجميعهم من مدرسة المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا بالعبور.

أضاف أن باقي الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من أبناء القليوبية هم

- علي محمد محمد حسن

- طه محمد محمد علي من مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية بالعبور

- مريم خالد عبده أحمد من مدرسة حسن أبو بكر الثانوية الرسمية المتميزة بالقناطر الخيرية.

أما المركز الثاني على مستوى الجمهورية فحصل عليه كلا من:

- زياد محمد عبدالحي

- محمد وليد محمد

- جودي أشرف فاروق من مدرسة المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا بالعبور

- سيف الدين محمد فودة مدرسة بنها الثانوية بنين.



أما المركز الثالث على مستوى الجمهورية فحصل عليه كلا من:

- احمد محروس عبدالفتاح

- زياد وليد عبدالرحيم

- جومانا علي فرج

- ماري بطرس غالي من مدرسة المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا بالعبور.

الفائزين في المسابقة

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