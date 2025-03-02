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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة إزالة الاشغالات من شوارع العريش بشمال سيناء

حملة إزالة الاشغالات
حملة إزالة الاشغالات من شوارع العريش وفتح الرصيف للمارة بشار
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قاد محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش حملة إزالة الاشغالات من شوارع العريش وفتح الرصيف للمارة بشارع 23 يوليو بمدينة العريش.

ونفذ مجلس مدينة العريش  حملة لإزالة الاشغالات والتعدي على أرصفة الشوارع بشارع 23 يوليو لإخلاء الأرصفة للمارة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم تنفيذ الحملة من خلال إدارة المتابعة والعلاقات العامة وقسم الاشغالات بمجلس مدينة العريش وشرطة المرافق .

و سبق أن اجتمع رئيس مركز ومدينة العريش مع مديري الإدارات رؤساء الأحياء ورؤساء القرى بمدينة العريش لعمل آلية لتوزيع كراتين مواد غذائية تحيا مصر بمدينة العريش في ضوء توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقد اجتمع المدير العام الاستاذ محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش و ايهاب بكير سكرتير عام المجلس مع مديري الإدارات المتابعة والعلاقات العامة والموارد البشرية ومركز المعلومات والسادة رؤساء الأحياء والقرى بمدينة العريش لعمل آلية لتوزيع كراتين مواد غذائية تحيا مصر بمدينة العريش.

 

بالتنسيق مع شرطه المرافق بمدينة العريش حملة لإزالة الإشغالات العلاقات العامة مجلس مدينة العريش