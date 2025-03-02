مي كساب في "بداية جديدة": دعم الشباب وتنمية العقول مفتاح المستقبل.. ووالدي كان أكبر داعم لموهبتي

الأحد 02/مارس/2025 - 07:57 م

استضاف بودكاست "بداية جديدة"، في ثاني حلقاته الفنانة مي كساب، للحديث عن نشأتها ورحلتها الفنية، وكذلك مشاركة تجاربها الحياتية، يأتي هذا البودكاست ضمن جهود مبادرة "بداية جديدة" لإلهام الشباب وإثراء الثقافة ونشر المعرفة عبر تقديم محتوى إبداعي هادف لبناء الشخصية وتطوير القدرات.

في بداية الحلقة أعربت الفنانة مي كساب، عن إعجابها بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدة أهميتها في بناء جيل أكثر وعيًا وثقافة، مشددة على ضرورة الاهتمام بتنمية العقول وتعزيز الفكر الإبداعي لدى الشباب. كما أعربت عن رغبتها في المساهمة في جهود محو الأمية في مصر من خلال دعم أنشطة المبادرة.

ونجحت مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" في إنشاء 53 فصلًا لمحو الأمية، استفاد منها 1،590 مواطنًا، إلى جانب تنظيم قوافل امتحانية لإصدار شهادات محو الأمية.

وخلال الحلقة فتحت "مي كساب" قلبها للجمهور وتحدثت عن رحلتها في عالم الفن، وأحلامها التي تتجاوز التمثيل إلى مشاريع ذات طابع اجتماعي. كما عبرت عن امتنانها لوالدها، الذي كان الداعم الأول لها، مؤمنًا بموهبتها منذ بدايتها. وأشارت إلى حلمها بإطلاق مشروع مخصص للأطفال، لرغبتها في تقديم شيء مفيد للمجتمع.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.