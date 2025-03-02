التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها على يد نجلها في الشرقية

صرحت نيابة شمال الشرقية بدفن جثة سيده لقيت مصرعها خنقا علي يد نجلها صيدلي داخل منزل الأسرة بمركز أولاد صقر وتم التحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة اولاد صقر يفيد بورود بلاغ بوفاة السيدة "رضا ع" 48 عاما ربة منزل داخل منزلها بمركز أولاد صقر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث وفاة المجني عليها على يد نجلها "أحمد ع" 27 عاما صيدلي والذي أنهى حياتها خنقا داخل منزل الأسرة.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه لم يكن يقصد قتلها.

وتبين من التحريات الأولية مرور الشاب بحالة نفسية وتحرر عن ذلك المحضر 676 لسنة 2025 جنح مركز أولاد صقر وتم نقل جثمان الأم إلى ثلاجة حفظ الموتى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب حدوث الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.