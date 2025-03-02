محافظ القليوبية يدشن مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بجديدة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تدشين مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بمصاحف جديدة بمساجد القليوبية، والتي أطلقها أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف مساهمة من التحالف الوطني في مبادرة عودة الكتاتيب.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والمهندس أحمد كمال شعلان، عضو التحالف الوطني بالقليوبية.

تهدف المبادرة إلى توفير "ألف مصحف" والتي تعد مرحلة أولى ويتم استئناف باقي المراحل تباعا خلال شهر رمضان.

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية المواطنين بحلول شهر رمضان المعظم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، إن هذه المبادرة تمم لأول مرة في تاريخ الأوقاف وهو ما يؤكد على دور المجتمع المدني في دعم أبناء المحافظة.

اوضح أحمد شعلان منسق التحالف الوطني للجمعيات الأهلية بالقليوبية، أن التحالف دشن المبادرة احتفالا بشهر رمضان لدعم المساجد والكتاتيب مقدما التهتئة الي جموع المواطنين احتفالا بشهر رمضان.

وأكد أنه في إطار الدور المجتمعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسعيه الدائم لمساندة جهود الحكومة في توفير الدعم اللازم للمواطنين، خاصةً الفئات الأولى بالرعاية علي مدار العام في شكل مبادرات مجتمعية متنوعة.

استبدال المصاحف

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