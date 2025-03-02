برايتون يطيح بنيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق برايتون انتصارًا مثيرًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحجز مقعده في ربع النهائي بعد مباراة شهدت تنافسًا كبيرًا حتى الدقائق الأخيرة.

بدأ اللقاء بحماس كبير من جانب نيوكاسل، الذي تمكن من تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق أليكسندر إيزاك في الدقيقة 22، ليمنح فريقه أفضلية معنوية. لكن برايتون لم يستسلم، ونجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، عندما أحرز يانكوبا مينته هدفًا رائعًا في الدقيقة 44 بعد تمريرة حاسمة من جواو بيدرو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما لكسر التعادل، لكن الدفاعات كانت متماسكة من الجانبين، ليبقى التعادل قائمًا حتى صافرة النهاية، مما أجبر المباراة على الذهاب إلى الأشواط الإضافية.

لحظة الحسم:

استمر التعادل في الشوط الإضافي الأول، لكن في الدقيقة 114، تمكن المخضرم داني ويلبيك من تسجيل هدف الفوز القاتل لصالح برايتون، بعد تمريرة دقيقة من سولي مارش، ليحسم التأهل لصالح فريقه ويضع نيوكاسل خارج البطولة.