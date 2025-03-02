رئيس الوزراء البريطاني: سنمول أوكرانيا بملياري دولار لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن أوكرانيا يجب أن تتفاوض من موقف قوة قدر الإمكان، ويجب الإبقاء على ارتباطنا بالولايات المتحدة لأنه الطريق الوحيد لأمن أوروبا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة الأوروبية بشأن دعم أوكرانيا، أن بريطانيا وفرنسا ستعملان مع أوكرانيا بشأن خطة لإنهاء الحرب، ونريد أن نمضي مع أوكرانيا والولايات المتحدة باتجاه السلام، موضحا أننا سنمول أوكرانيا بملياري دولار لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي.