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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء البريطاني: سنمول أوكرانيا بملياري دولار لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن أوكرانيا يجب أن تتفاوض من موقف قوة قدر الإمكان، ويجب الإبقاء على ارتباطنا بالولايات المتحدة لأنه الطريق الوحيد لأمن أوروبا.
 وأضاف خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة الأوروبية بشأن دعم أوكرانيا، أن بريطانيا وفرنسا ستعملان مع أوكرانيا بشأن خطة لإنهاء الحرب، ونريد أن نمضي مع أوكرانيا والولايات المتحدة باتجاه السلام، موضحا أننا سنمول أوكرانيا بملياري دولار لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أوكرانيا بريطانيا وفرنسا