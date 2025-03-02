"الشبراوي" يتابع عمليات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بكفر سعد بدمياط

قام محمد مكرم الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في دمياط، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال المركز التكنولوجي، ومتابعة تقدم سير العمل بملف التصالح، ومتابعة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة المواطنين.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة الارتقاء بكافة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وبذل كل الجهود الممكنة، وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧لسنة ٢٠٢٣ .

كما تابع محمد مكرم الشبراوي، عمليات تلقى طلبات التصالح من المواطنين على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد والصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، ومراجعة سبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .

وأثناء تفقد رئيس المركز والمدينة، لعملية سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتخلل تلك الجولة لقاءات مفتوحة مع المواطنين ، للرد على استفساراتهم والاطمئنان على جودة ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات، وبما يحقق مصالح أهالينا المواطنين والصالح العام.