محافظ كفرالشيخ : إدراج مدرسة كفر عسكر للتعليم الأساسي ضمن خطة التطوير

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إدراج إنشاء مدرسة كفر عسكر للتعليم الأساسي ضمن 36 مشروعًا لتطوير المدارس، سيتم تنفيذها على مستوى المحافظة، والتي تشمل «إحلالًا كليًا وتجديدًا» لهذه المدارس، بهدف تحسين البنية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية حديثة وملائمة للطلاب، بما يعزز من جودة التعليم بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد تطورًا شاملاً في كافة المجالات والقطاعات، مثل المستشفيات والمدارس والمنشآت الحكومية وغيرها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنشآت العامة، ضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة التحول الرقمي في كافة مشروعات الإنشاءات والإحلال والتجديد، وكذلك في جميع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، بما يتماشى مع اتجاهات التكنولوجيا والابتكار والريادة فى المجالات كافة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.