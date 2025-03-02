رانيا يوسف تدخل المستشفى في الحلقة الثانية من "جريمة منتصف الليل"

انطلقت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "جريمة منتصف الليل" بتصاعد درامي مكثف، بعد أن شهدت الحلقة الأولى مفاجأة صادمة للراقصة ريري، رانيا يوسف، بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها ميسون، ميار الغيطي، ةلم تتحمل وقع الصدمة، فخرجت من مكتب الضابط، محمد عز، برفقة صاحب الكباريه، محمد سليمان، إلا أنها سقطت فجأة من السلم، ليتم نقلها إلى المستشفى وسط حالة من الذهول.

وتبدأ النيابة والبحث الجنائي في فحص مسرح الجريمة، حيث اكتشفوا وجود كمية كبيرة من المخدرات والخمور، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة الجريمة ودوافعها، وتوجه أحد الضباط إلى الجامعة التي كانت تدرس بها ميسون وصديقتها ميرفت، ملك قورة، وهناك التقى بابن مديرة الجامعة تامر، محمد مهران، الذي بدا عليه التوتر الشديد عند سماع خبر مقتلهما، حتى أصيب بنوبة ضيق تنفس مفاجئة.

وتدخلت رئيسة الجامعة دكتورة مها، ليلى سلمان، لإنقاذ الموقف، وطلبت طبيبًا لعلاج ابنها تامر، ثم دار بينها وبين الضابط حوار يحمل الكثير من التحدي، حيث سخر من دكتوراه الفلك التي حصلت عليها، فردت عليه بالتباهي بترتيب جامعتها.

في المستشفى، كان الضابط يتابع حالة ريري، حيث استجوب صاحب الكباريه، محمد سليمان، الذي كشف عن تفاصيل مثيرة، منها أن ريري كانت ترسل أموالًا لابنتها عبر شخص يعمل معها لكنه اختفى فجأة، ما يزيد من غموض القضية.

استدعى الضابط صديقة الضحيتين المقربة للتحقيق معها، لكن رفضت رئيسة الجامعة، وطلبت منه أن يذهب الطلبة إلى التحقيق عبر باص الجامعة بدلًا من سيارة الشرطة، وهو ما وافق عليه.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" هو عمل درامي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج علاء الزير، ويُعرض حصريًا خلال شهر رمضان على شاشة قناة المحور وقناة ميكس.