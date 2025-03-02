برشلونة يكتسح ريال سوسيداد برباعية نظيفة في الليجا

واصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني بعدما حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0، على ضيفه ريال سوسيداد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.

دخل برشلونة المباراة بقوة، وفرض سيطرته مبكرًا على اللقاء، حيث افتتح الشاب جيرارد مارتين التسجيل في الدقيقة 25 بعد تمريرة رائعة من داني أولمو، قبل أن يضيف مارك كاسادو الهدف الثاني في الدقيقة 29 بصناعة جديدة من أولمو، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني ضغطه، ونجح المدافع القوي رونالد أراوخو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهرجان الأهداف في الدقيقة 60 بعد تمريرة حاسمة من أراوخو.

أظهر برشلونة انضباطًا تكتيكيًا واضحًا تحت قيادة المدرب هانس فليك، حيث برز داني أولمو كأحد نجوم اللقاء بصناعته لهدفين، إلى جانب تألق ليفاندوفسكي وأراوخو في الجانب الهجومي والدفاعي.