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الأحد 02 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سلوفينيا: قلقون من التأثير المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة

النازحين
النازحين
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أعربت سلوفينيا عن قلقها العميق من التأثير المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال مطالبة السماح لأكثر من 40 ألف من السكان النازحين العودة إلى ديارهم.

وأضافت الخارجية السلوفينية في بيان لها علي موقع توتير ( اكس ) أن انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة دون مسار واضح للمضي قدمًا يؤكد على الحاجة الملحة لضبط النفس والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية مشددة علي ضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الحل السلمي.

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