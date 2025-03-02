“القومي للترجمة” ينظم مجموعة من المسابقات احتفالًا بشهر رمضان

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مجموعة متنوعة من المسابقات، وذلك إحتفالا بشهر رمضان المعظم.

وتتضمن المسابقات ترجمة مختارات من نصوص فضيلة الشيخ العالم الجليل محمد عبد الله دراز، بحيث يقوم المتسابق بتحميل نص "شهر الهدى والرحمة" المرفق بالمنشور ثم يقوم بترجمته من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، ويرسله في ملف word أو pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية تتضمن بيانات التواصل وصورة الرقم القومي عبر البريد الإلكتروني nct@moc.gov.eg.

ويأتى أخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين ٩ مارس ٢٠٢٥، على أن تكون الجائزة للفائزين مجموعة قيمة من إصدارات المركز القومي للترجمة وشهادات تكريم.