تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي، عن الفنانة آثار الحكيم، قائلة: "الله يمسيها بالخير، خلاص مبقتش موجودة على الساحة".
وأضافت الدغيدي، مقدمة برنامج «العرافة»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي المحور والنهار: "لا أقول إنها لم تقم بعمل بصمة، ولكن مشكلتها في ادعاءاتها خارج الفن، وكانت ماشية مع التيار اللي كنا رافضينه تماما".
وتابعت: «كانت بتقول إنها مع التيار الإسلامي ومخها مختلف، وهذا يعيبها كفنانة، والمفروض اللي بينها وبين ربنا ملناش دعوة بيه، ومش تتكلم فيه».
وأكدت المخرجة إيناس الدغيدي: "هي التي بدأت الهجوم عليّ، وقالت إنني ويوسف شاهين خربنا السينما المصرية".
فضائيات
إيناس الدغيدي: آثار الحكيم قالت إني ويوسف شاهين خربنا السينما المصرية
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تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي، عن الفنانة آثار الحكيم، قائلة: "الله يمسيها بالخير، خلاص مبقتش موجودة على الساحة".
تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي، عن الفنانة آثار الحكيم، قائلة: "الله يمسيها بالخير، خلاص مبقتش موجودة على الساحة".