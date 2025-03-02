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الأحد 02 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إيناس الدغيدي: آثار الحكيم قالت إني ويوسف شاهين خربنا السينما المصرية

المخرجة إيناس الدغيدي
المخرجة إيناس الدغيدي
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تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي، عن الفنانة آثار الحكيم، قائلة: "الله يمسيها بالخير، خلاص مبقتش موجودة على الساحة".

وأضافت الدغيدي، مقدمة برنامج «العرافة»، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر قناتي المحور والنهار: "لا أقول إنها لم تقم بعمل بصمة، ولكن مشكلتها في ادعاءاتها خارج الفن، وكانت ماشية مع التيار اللي كنا رافضينه تماما".

وتابعت: «كانت بتقول إنها مع التيار الإسلامي ومخها مختلف، وهذا يعيبها كفنانة، والمفروض اللي بينها وبين ربنا ملناش دعوة بيه، ومش تتكلم فيه».

وأكدت المخرجة إيناس الدغيدي: "هي التي بدأت الهجوم عليّ، وقالت إنني ويوسف شاهين خربنا السينما المصرية".
 

المخرجة إيناس الدغيدي الفنانة آثار الحكيم الإعلامية بسمة وهبة